Людину, якій належить ампутований палець, знайшли

До Єлисейського палацу — резиденції президента Франції Емманюеля Макрона, днями поштою надійшов лист із відрубаним людським пальцем.

Про це повідомляє Current Values, посилаючись на власні джерела у службі безпеки.

Кореспондентська служба Єлисейського палацу отримала дивний лист у ніч проти 10 липня. Палець помістили у холодильник, де поліцейські тримають свій посуд.

Людину, якій належить ампутований палець, встановили. До неї направили медиків для подальшої допомоги.

Видання зв’язалося з прес-службою Емманюеля Макрона, але там відмовилися давати коментарі щодо цього інциденту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який гаряче підтримує Україну і не раз відвідував Київ, погрожував "набити морду" Еммануелю Макрону і називав його "підлабузником" президента росії володимира путіна.

Також ми розповідали, що минулої весни Макрон потрапив у скандал через наручний годинник. Він непомітно зняв їх у ході телевізійного інтерв’ю, нібито, щоб не привертати увагу до аксесуару вартістю 80 тисяч євро.