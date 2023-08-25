Премьер Эстонии угодила в крупный скандал: компания мужа работала на рф, эстонцы возмущены

За отставку премьера большинство эстонцев

Эстонское правительство лихорадит от грандиозного скандала с премьер-министром Каей Каллас. Медиа и простые граждане требуют её отставки, а та пытается оправдываться.

Все дело в расследовании журналистов ERR. Они выяснили, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении россии. В самой компании заявили, что якобы помогают одному из клиентов свернуть деятельность в рф, где он имеет завод по производству аэрозольной упаковки. Её гендиректор говорит, что сейчас перевозок в россию у них практически больше нет, но компания полностью их не прекратила. Он объяснил, что речь идет о перемещении складских остатков – то есть товар, который не подпадает под санкции ЕС.

Более того, журналисты также установили, что эстонский премьер одолжила 350 тысяч евро другой фирме мужа Novaria Consult, которой принадлежат 24,8% акций Stark Logistics. При этом Каллас попыталась оправдать ситуацию, тем, что якобы не знала о сотрудничестве мужа с бизнес-партнером в россии. А Stark Logistics якобы не нарушила санкций и имела за правило не заправлять грузовики в рф. По ее словам, у мужа нет клиентов-россиян: это эстонский клиент, которому помогают свернуть производственную деятельность.

Впрочем, это не убавило пыл некоторых эстонских медиа. Уже 25 августа две газеты вышли с призывом к премьер-министру Кае Каллас подать в отставку "из-за лицемерия ее мужа в вопросе российского бизнеса".

"К сожалению, Кая Каллас не воспользовалась возможностью дать хорошие разъяснения прессе. Напротив, на пресс-конференции мы услышали историю, полную логических противоречий. Кроме того, премьер-министр заявила, что она не сделала ничего плохого и не понимает, в чем ее обвиняют, а также была бы благодарна, если бы кто-нибудь объяснил", – говорят они, добавляя, что "Кая Каллас должна подать прошение об отставке. Это не обязательно означает уход в отставку. Народные избранники могут дать ей новый мандат, если сочтут ошибку незначительной".

Как оказалось, такого же мнения и большинство рядовых граждан Эстонии. Так, например, в опросе Norstat 57% респондентов выбрали вариант "Она должна уйти в отставку", 31% – "Она должна дать объяснения, но может продолжать занимать свою должность", 7% респондентов – "Она не должна ничего делать", а 5% – "Не могу дать ответ".

Также 48% респондентов опроса Turu-uuringud считают, что Каллас обязательно должна уйти, а 21% ответил: "Скорее да". Вариант "Скорее нет" выбрали 14% опрошенных, "Определенно нет" – 9%. Не имели позиции по этому вопросу 9% респондентов.

Муж Каллас уже объявил, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании. Предприниматель извинился за возникшую ситуацию и за ущерб, который она нанесла его жене. Он подтвердил, что Кая Каллас не была в курсе его предпринимательской деятельности.

"Но остановка перевозок для меня уже не является достаточным шагом. Я не могу взять на себя ответственность за своего клиента и делового партнера, потому что ни одна компания не знает все о своем клиенте. В этих обстоятельствах мне лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании", – пояснил Халлик.

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