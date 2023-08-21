"Иногда мы совершаем ошибки": журнал NV принял решение по скандальной обложке с Притулой и Залужным

В редакции журнала признали свою ошибку и приняли решение заменить конкретные лица народом Украины

Редакция еженедельного журнала NV отреагировала на скандал с обложкой для нового выпуска. Главный редактор Виталий Сыч анонсировал новую обложку, которая не будет задевать ни чьих чувств.

Об этом он сообщил на своей странице в Fcebook. Главред NV признал ошибку и попытался объяснить первоначальную идею и задумку.

Так, по словам Виталия Сыча, на первую обложку поместили фото свыше десятка украинцев из разных сфер — военные, волонтеры, предприниматели и так далее, — которые по-своему приближали победу над россией. Идея заключалась в том, чтобы показать жертвы и усилия, которые они прилагают для поражения врага. Но обложка оказалась неудачной и вызвала шквал критики в сети.

"Это все достойные люди. Но эта наша обложка – неудачная идея. Более того, это ошибка, потому что мы оскорбили многих людей. На нее не попали многие другие украинцы, которые тоже вносят огромный вклад в приближение победы. Сейчас не время мерить усилия, эта тема поляризуется. Мы все вносим один большой вклад. И делать его придется еще некоторое время. Но иногда мы совершаем ошибки. И это нужно признавать", — подчеркнул Виталий Сыч.

Он добавил, что редакция приняла решение заменить обложку и проиллюстрировать новый выпуск журнала более общим фото — без конкретных лиц, только с народом Украины. Виталий Сыч уверен, что придет время и масштаб коллективных усилий украинцев можно будет оценить в полной мере. Главред NV поблагодарил всех тех, кто поделился с редакцией своими впечатлениями.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, украинцы в сети принялись активно обсуждать обложку NV, на которой в центре был изображен Сергей Притула, а Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был расположен в уголке вместе с другими волонтерами и бизнесменами. У украинцев возникли вопросы как к подбору личностей, так и к их размещению на обложке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети обсуждают исчезновение дмитрия пескова, который последний раз общался с журналистами в начале августа. Пресс-секретарь владимира путина пропал из медиа как раз после своего скандального интервью западным СМИ.