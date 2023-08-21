"Іноді ми робимо помилки": журнал NV прийняв рішення щодо скандальної обкладинки з Притулою та Залужним

У редакції журналу визнали свою помилку та прийняли рішення замінити конкретні особи народом України

Редакція щотижневого журналу NV відреагувала на скандал із обкладинкою для нового випуску. Головний редактор Віталій Сич анонсував нову обкладинку, яка не зачіпатиме жодних почуттів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Fcebook. Головред NV визнав помилку і спробував пояснити початкову ідею та задум.

Так, за словами Віталія Сича, на першу обкладинку помістили фото понад десяток українців із різних сфер — військові, волонтери, підприємці тощо, — які по-своєму наближали перемогу над росією. Ідея полягала в тому, щоб показати жертви та зусилля, які вони докладають для поразки ворога. Але обкладинка виявилася невдалою і викликала шквал критики у мережі.

"Це всі гідні люди. Але ця наша обкладинка – невдала ідея. Більш того, це помилка, тому що ми образили багатьох людей. На неї не потрапили багато інших українців, які теж роблять величезний внесок у наближення перемоги. Зараз не час міряти зусилля, ця тема поляризується. Ми всі вносимо один великий внесок. І робити його доведеться ще деякий час. Але іноді ми робимо помилки. І це потрібно визнавати", — наголосив Віталій Сич.

Він додав, що редакція прийняла рішення замінити обкладинку та проілюструвати новий випуск журналу загальнішим фото — без конкретних осіб, лише з народом України. Віталій Сич упевнений, що настане час та масштаб колективних зусиль українців можна буде оцінити повною мірою. Головред NV подякував усім, хто поділився з редакцією своїми враженнями.

Нагадаємо, що в понеділок, 21 серпня, українці в мережі почали активно обговорювати обкладинку NV, на якій у центрі було зображено Сергія Притулу, а Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був розташований у куточку разом з іншими волонтерами та бізнесменами. В українців виникли питання як до підбору особистостей, так і їх розміщення на обкладинці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі обговорюють зникнення дмитра пєскова, який востаннє спілкувався з журналістами на початку серпня. Прессекретар володимира путіна зник з медіа саме після свого скандального інтерв’ю західним ЗМІ.