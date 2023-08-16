Такого ще не було: у мережі обговорюють "спецагента", який заснув у Зеленського на нараді (фото)

Раптовий гість заходу проспав усі важливі секрети

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовослужбовцями 10-го армійського корпусу в Запорізькій області, в якій несподівано "взяв участь" пухнастий "агент".

Відповідна фотографія була опублікована в офіційному Telegram-каналі українського лідера і швидко розлетілася по соцмережа, зібравши сотні коментарів від зворушених громадян.

Ліниво розташувавшись на підлозі, кіт разом з українськими воїнами прослухав інформацію від президента. Несподіваний гість цього заходу порадував як Зеленського, так і військових. На їхніх обличчях з’явилися щирі посмішки.

Користувачі мережі оцінили цей кадр і вважали його досить милим. Деякі, жартома, назвали пухнастого "агентом", ось тільки цей "агент" заснув просто під час проведення наради.

До речі, голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі вже проводить опитування щодо того, яку прізвисько дати коту, який вже в курсі багатьох військових секретів.

Як відреагувала мережа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що користувачі мережі помітили незвичайний шеврон на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на відео, яке він опублікував. На ньому красувався Малюк Йода.