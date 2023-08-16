Такого еще не было: в сети обсуждают "спецагента", который уснул у Зеленского на совещании (фото)
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Внезапный гость мероприятия проспал все важные секреты
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военнослужащими 10-го армейского корпуса в Запорожской области, в котором неожиданно "принял участие" пушистый "агент".
Соответствующая фотография была опубликована в официальном Telegram-канале украинского лидера и быстро разлетелась по соцсетям, собрав сотни комментариев от умиленных граждан.
Лениво расположившись на полу, кот вместе с украинскими воинами прослушал информацию от президента. Внезапный гость этого мероприятия порадовал как Зеленского, так и военных. На их лицам появились искренние улыбки.
Пользователи сети оценили этот кадр и посчитали его достаточно милым. Некоторые, шутя, назвали пушистого "агентом", вот только этот "агент" уснул прямо во время проведения совещания.
К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале уже проводит опрос насчет того, какую кличку дать коту, которій уже в курсе многих военных секретов.
Как отреагировала сеть
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пользователи сети заметили необычный шеврон на бронежилете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на видео, которое он опубликовал. На нем красовался Малыш Йода.