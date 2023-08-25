Прем'єр Естонії потрапила у великий скандал: компанія чоловіка працювала на рф, естонці обурені

За відставку прем’єра більшість естонців

Естонський уряд лихоманить від грандіозного скандалу з прем’єр-міністром Каєю Каллас. Медіа та прості громадяни вимагають її відставки, а та намагається виправдовуватися.

Вся справа у розслідуванні журналістів ERR. Вони з’ясували, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові Каллас Арво Халліку під час повномасштабної війни в Україні, продовжила діяльність у напрямку росії. У самій компанії заявили, що нібито допомагають одному з клієнтів згорнути діяльність у рф, де він має завод з виробництва аерозольної упаковки. Її гендиректор каже, що зараз перевезень у росію вони практично більше не мають, але компанія повністю їх не припинила. Він пояснив, що йдеться про переміщення складських решток – тобто товар, який не підпадає під санкції ЄС.

Крім того, журналісти також встановили, що естонська прем’єрка позичила 350 тисяч євро іншій фірмі чоловіка Novaria Consult, якій належать 24,8% акцій Stark Logistics. При цьому Каллас спробувала виправдати ситуацію тим, що нібито не знала про співпрацю чоловіка з бізнес-партнером у росії. А Stark Logistics нібито не порушила санкцій і мала за правило не заправляти вантажівки у рф. За її словами, чоловік не має клієнтів-росіян: це естонський клієнт, якому допомагають згорнути виробничу діяльність.

Втім, це не зменшило запал деяких естонських медіа. Вже 25 серпня дві газети вийшли із закликом до прем’єр-міністра Каї Каллас подати у відставку "через лицемірство її чоловіка у питанні російського бізнесу".

"На жаль, Кая Каллас не скористалася можливістю дати хороші роз’яснення пресі. Навпаки, на пресконференції ми почули історію, повну логічних протиріч. Крім того, прем’єр-міністр заявила, що вона не зробила нічого поганого і не розуміє, у чому її звинувачують., а також була б вдячна, якби хтось пояснив", – кажуть вони, додаючи, що "Кая Каллас має подати прохання про відставку. Це не обов’язково означає відхід у відставку. Народні обранці можуть дати їй новий мандат, якщо вважатимуть помилку незначною".

Як виявилося, такої ж думки більшість пересічних громадян Естонії. Так, наприклад, в опитуванні Norstat 57% респондентів обрали варіант "Вона має піти у відставку", 31% — "Вона повинна дати пояснення, але може продовжувати обіймати свою посаду", 7% респондентів — "Вона не повинна нічого робити", а 5% — "Не можу дати відповіді".

Також 48% респондентів опитування Turu-uuringud вважають, що Каллас обов’язково має піти, а 21% відповів: "Скоріше так". Варіант "Швидше ні" обрали 14% опитаних, "Безперечно ні" – 9%. Не мали позиції щодо цього питання 9% респондентів.

Чоловік Каллас уже оголосив, що продає всі свої акції у підприємстві Stark Logistics і йде з компанії. Підприємець вибачився за ситуацію і за збитки, які вона завдала його дружині. Він підтвердив, що Кая Каллас не знала про його підприємницьку діяльність.

"Але зупинка перевезень для мене вже не є достатнім кроком. Я не можу взяти на себе відповідальність за свого клієнта та ділового партнера, тому що жодна компанія не знає все про свого клієнта. У цих обставинах мені краще повністю відмовитися від своєї частки в Stark Logistics та роботи в компанії", – пояснив Халлік.

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