Премьер Эстонии объяснилась за бизнес мужа в россии и приняла важное решение

Она не была в курсе нюансов деятельности мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала из-за бизнеса ее мужа, связанного с россией. Она подчеркнула, что выступает на стороне Украины.

Об этом сообщает ERR. Кая Каллас также дала свою оценку ситуации, связаной со скандалом вокруг бизнеса ее мужа.

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", — заявила она.

Премьер-министр Эстонии добавила, что если какие-либо компании нарушают санкции, то они должны быть наказаны за это. В то же время, по ее мнению, работа с клиентами на территории россии, если она не запрещена санкциями — вопрос "морального компаса".

Кая Каллас пояснила, что фирма Stark Logistics, где ее муж Арво Халлик имеет долю собственности, осуществляла перевозку не для российского партнера, а для эстонской компании, в свою очередь имеющей бизнес в россии. Она добавила, что до того, как разразился скандал, она не была посвящена в детали бизнеса своего мужа.

Напомним, транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении россии. В самой компании заявили, что якобы помогают одному из клиентов свернуть деятельность в рф, речь идет о перемещении складских остатков – то есть товар, который не подпадает под санкции ЕС. 25 августа две газеты вышли с призывом к премьер-министру Кае Каллас подать в отставку "из-за лицемерия ее мужа в вопросе российского бизнеса".

Муж Каллас уже объявил, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании. Предприниматель извинился за возникшую ситуацию и за ущерб, который она нанесла его жене. Он подтвердил, что Кая Каллас не была в курсе нюансов его деятельности. В то же время, согласно опросам, большинство эстонцев считают, что премьер должна уйти в отставку.

Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против запрета российской культуры. Он считает, что она является частью общей европейской истории.