Прем’єр Естонії висловилася про бізнес чоловіка в росії і прийняла важливе рішення

Вона не була в курсі нюансів діяльності чоловіка

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що не збирається йти у відставку на тлі скандалу через бізнес її чоловіка, пов’язаного з росією. Вона наголосила, що виступає на боці України.

Про це повідомляє ERR. Кая Каллас також дала свою оцінку ситуації, пов’язаній зі скандалом довкола бізнесу її чоловіка.

"Я не планую йти у відставку. Як прем’єр я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії", — заявила вона.

Прем’єр-міністр Естонії додала, що якщо якісь компанії порушують санкції, то вони мають бути покарані за це. Водночас, на її думку, робота з клієнтами на території росії, якщо вона не заборонена санкціями — питання "морального компасу".

Кая Каллас пояснила, що фірма Stark Logistics, де її чоловік Арво Халлік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для естонської компанії, яка, своєю чергою, має бізнес у росії. Вона додала, що до того, як вибухнув скандал, вона не була знайома з деталями бізнесу свого чоловіка.

Нагадаємо, транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку під час повномасштабної війни в Україні, продовжила діяльність у напрямку росії. У самій компанії заявили, що нібито допомагають одному з клієнтів згорнути діяльність у рф, йдеться про переміщення складських залишків – тобто товар, який не підпадає під санкції ЄС. 25 серпня дві газети вийшли із закликом до прем’єр-міністра Каї Каллас подати у відставку "через лицемірство її чоловіка у питанні російського бізнесу".

Чоловік Каллас уже оголосив, що продає всі свої акції у підприємстві Stark Logistics і йде з компанії. Підприємець вибачився за ситуацію і за збитки, які вона завдала його дружині. Він підтвердив, що Кая Каллас не знала нюансів його діяльності. Водночас згідно з опитуваннями, більшість естонців вважають, що прем’єр має піти у відставку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він проти заборони російської культури. Він вважає, що вона є частиною спільної європейської історії.