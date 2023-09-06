Невыполнимая миссия, но...: в ЕС сделали важное заявление насчет российского газа

Ожидается, что в этом году объем импортируемого газа составит всего 40 млрд куб. м

Полный отказ от поставок российского газа является на сегодняшний день практически невыполнимой задачей для стран Евросоюза. Однако за последний год показатели импорта существенно снизились.

Еще в 2022 году импорт газа в страны ЕС из страны-агрессора сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Об этом сказал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Handelsblatt.

По его словам, в 2023 году ожидается, что объем импортируемого газа составит всего 40 млрд куб. м, включая сжиженный природный газ.

"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", — сказал Шефчович.

Он также добавил, что страны Евросоюза и далее будут развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения. Уже в ближайшие месяцы импорт российского газа может быть снижен.

"В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из россии", — подытожил Шефчович.

Напомним, ранее президент французского аналитического центра Eastern Circles Анастасия Шапочкина рассказала "Телеграфу", на самом ли деле Европа освобождается от влияния страны-агрессора на энергетику.