Нездійсненна місія, але...: в ЄС зробили важливу заяву щодо російського газу

Очікується, що цього року обсяг імпортованого газу становитиме лише 40 млрд куб. м

Повна відмова від постачання російського газу є на сьогодні практично нездійсненним завданням для країн Євросоюзу. Проте за останній рік показники імпорту суттєво знизилися.

Ще 2022 року імпорт газу до країн ЄС із країни-агресора скоротився зі 150 млрд куб. м до менше ніж 80 млрд куб. м. Про це сказав заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Handelsblatt.

За його словами, у 2023 році очікується, що обсяг імпортованого газу становитиме лише 40 млрд куб. м, включаючи скраплений природний газ.

"Ми суттєво знизили показники імпорту російського газу. Але я б сказав, що повністю відмовитися від російського газу – це поки що майже нездійсненна місія", — сказав Шефчович.

Він також додав, що країни Євросоюзу й надалі розвиватимуть газову інфраструктуру та налагоджуватимуть нові партнерські відносини. Вже найближчими місяцями імпорт російського газу може бути знижений.

"У випадку з газом, що імпортується через загальну закупівельну платформу ЄС, ми вже стежимо за тим, щоб він не надходив з росії", — підсумував Шефчович.

Нагадаємо, раніше президент французького аналітичного центру Eastern Circles Анастасія Шапочкіна розповіла "Телеграфу", чи насправді Європа звільняється від впливу країни-агресора на енергетику.