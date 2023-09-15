Румыния направила к границе с Украиной военных и готова применять оружие

Власти страны не исключают, что могут применять всю военную мощь

Власти Румынии могут по-новому защищаться от российских дронов, которыми оккупанты атакую Украину. В приграничных районах ранее начали строить бомбоубежища, а теперь планируют сбивать БПЛА.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба обороны генерал Георге Влад, сообщает Digi24. Также страна уже направила военных к границе с Украиной.

Генерал отвечал на вопрос о том, будет ли Румыния применять собственные ЗРК для борьбы с российскими дронами, которые стали все чаще залетать на территорию страны. По его словам, все будет зависеть от уровня угрозы, но защищаться страна точно будет.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", — сказал Георге Влад.

Более того, 600 военных уже направлены к границе с Украиной в район дельты Дуная. Уже развернуты несколько радаров, чтобы эффективнее защищать границу и вовремя выявлять потенциальную угрозу в воздухе. Также власти Румынии обсудили с партнерами по НАТО возможные решения для противостояния российской агрессии, резюмировал заместитель начальника штаба обороны.

Кроме того, 14 сентября Минобороны Румынии ограничило полеты в воздушном пространстве северной Добруджи, что на границе с Украиной, из-за атак россиян. Зона ограниченных полетов охватывает площадь в 30 километров.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Румынии снова упал российский БПЛА в ночь на 13 сентября. На этот раз обломки дрона нашли в 14 километрах от границы с Украиной.