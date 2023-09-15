Румунія направила до кордону з Україною військових та готова застосовувати зброю

Влада країни не виключає, що може застосовувати всю військову міць

Влада Румунії може по-новому захищатися від російських дронів, якими окупанти атакують Україну. У прикордонних районах раніше почали зводити бомбосховища, а тепер планують збивати БПЛА.

Про це повідомив заступник начальника штабу оборони генерал Георге Влад, повідомляє Digi24. Також країна вже направила військових до кордону з Україною.

Генерал відповідав на запитання про те, чи Румунія застосовуватиме власні ЗРК для боротьби з російськими дронами, які почали все частіше залітати на територію країни. За його словами, все залежатиме від рівня загрози, але захищатися країна точно буде.

"Залежно від рівня загрози ми готові використати всю військову міць для захисту румунської території", — сказав Георге Влад.

До того, 600 військових уже направлено до кордону з Україною до району дельти Дунаю. Вже розгорнуто кілька радарів, щоб ефективніше захищати кордон та вчасно виявляти потенційну загрозу у повітрі. Також влада Румунії обговорила з партнерами по НАТО можливі рішення для протистояння російській агресії, резюмував заступник начальника штабу оборони.

Крім того, 14 вересня Міноборони Румунії обмежило польоти у повітряному просторі північної Добруджі, що на кордоні з Україною через атаки росіян. Зона обмежених польотів охоплює площу 30 кілометрів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Румунії знову впав російський БПЛА у ніч проти 13 вересня. Цього разу уламки дрону знайшли за 14 кілометрів від кордону з Україною.