Через можливі удари росії: країна НАТО почала будувати бомбосховища на кордоні з Україною

Країна-член НАТО намагається захиститися від російських ударів

Влада Румунії прийняла нове рішення щодо посилення безпеки на кордоні з Україною. Минулого тижня у прикордонних регіонах було прийнято включати сирену у разі нової атаки росії, а тепер у країні НАТО будують укриття.

Про це повідомляє RFI із посиланням на заяву Міноборони країни. Таких заходів було вжито після того, як на території Румунії впав російський дрон.

Так, Бухарест вже вжив заходів щодо посилення моніторингу та безпеки повітряного простору поблизу кордону з Україною. А у вівторок, 12 вересня, близько 50 румунських солдатів розпочали будівництво двох бетонних укриттів. Ці конструкції призначаються для захисту мешканців прикордонного міста Плауру, яке розташоване поблизу Одеської області.

Як тільки бетонні конструкції будуть завершені, їх передадуть місцевій владі для встановлення.

Нагадаємо, що Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення сповіщати громадян, які мешкають по сусідству з українськими містами на Дунаї Рені та Ізмаїл, про загрозу атаки. Їм на смартфони надходитиме повідомлення, а також можуть бути задіяні сигнали звукового оповіщення.

У Міноборони Румунії кілька днів заперечували падіння російського дрону на своїй території. Але після огляду території глава оборонного відомства країни НАТО Анхель Тілвар заявив, що уламки все ж таки були знайдені.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як на удар Румунії відреагували в НАТО. Генсек Альянсу спробував виправдати росію і заявив, що наміру атакувати Румунію у агресора не було.