Из-за возможных ударов россии: страна НАТО начала строить бомбоубежища на границе с Украиной

Страна-член НАТО пытается защититься от российских ударов

Власти Румынии приняли новое решение по усилению безопасности на границе с Украиной. На прошлой неделе в приграничных регионах было принято включать сирену в случае новой атаки россии, а теперь в стране НАТО строят убежища.

Об этом сообщает RFI со ссылкой на заявление Минобороны страны. Такие меры были приняты после того, как на территории Румынии упал российский дрон.

Так, Бухарест уже принял меры по усилению мониторинга и безопасности воздушного пространства вблизи границы с Украиной. А во вторник, 12 сентября, около 50 румынских солдат начали строительство двух бетонных убежищ. Эти конструкции предназначаются для защиты жителей приграничного города Плауру, который расположен вблизи Одесской области.

Как только бетонные конструкции будут завершены, их передадут местным властям для установки.

Напомним, что Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение оповещать граждан, которые живут по соседству с украинскими городами на Дунае Рени и Измаил, об угрозе атаки. Им на смартфоны будет приходить сообщения, а также могут быть задействованы сигналы звукового оповещения.

В Минобороны Румынии несколько дней отрицали падение российского дрона на своей территории. Но после осмотра территории глава оборонного ведомства страны НАТО Анхель Тилвар заявил, что обломки все же были найдены.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как на удар по Румынии отреагировали в НАТО. Генсек Альянса попытался оправдать россию и заявил, что умысла атаковать Румынию у агрессора не было.