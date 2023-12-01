Учил любить россию: немецкий BILD уволил топ-журналиста

В немецком журнале открестились от позиции уже уволенного корреспондента

BILD уволил старшего корреспондента из Дрездена Юргена Хельфрихта за то, что тот участвовал в написании книги "Научиться любить россию" (Russland lieben lernen). В издании отметили, что не согласны с мирровозрением авторов книги.

Об этом сегодня сообщили в редакции немецкого издания BILD. Известно, что книга была издана еще в 2018 году, а в 2021 переведена на русский язык.

Книгу "Научиться любить россию" написал экс-глава Дрезденского оперного бала Ханс-Иоахим Фрей, а 60-летний Юрген Хельфрихт выступил соавтором. Предисловие к книге написал российский политик и бывший помощник путина Владимир Мединский. Он заявил, что среди иностранцев якобы распространены "ложные и поверхностные" представления о россии, которые распространяются с целью пропаганды. Книга должна была якобы рассказать о россии с положительной стороны.

В 2021 году книгу перевели на русский язык и в ней появилось предисловие от диктатора владимира путина.

"Отечественному читателю предоставляется возможность взглянуть глазами немецкого общественного деятеля на современную жизнь, на ценности и устремления российского народа. Ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения", — пишет российский президент.

В журнале BILD отметили, что Юрген Хельфрихт не уведомил руководство редакции о том, что стал соавтором книги про россию. Более того, даже если бы он сообщил об этом заранее, то не получил бы разрешение, так как "подобному мировоззрению нет места в BILD".

Юрген Хельфрихт – немецкий публицист, историк медицины и астрономии. Квалифицированный журналист и исследователь с докторской степенью. С 1987 года он написал более 60 книг, в том числе биографии, работы по холистической и академической медицине, истории архитектуры, астрономии, культуры, церкви и экономики.

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