Вчив любити росію: німецький BILD звільнив топ-журналіста

У німецькому журналі відхрестилися від позиції звільненого кореспондента

BILD звільнив старшого кореспондента з Дрездена Юргена Хельфріхта за те, що він брав участь у написанні книги "Навчитися любити росію" (Russland lieben lernen). У виданні зазначили, що не погоджуються зі світоглядом авторів книги.

Про це повідомили в редакції німецького видання BILD. Відомо, що книга була видана ще у 2018 році, а у 2021 перекладена російською мовою.

Книгу "Навчитися любити росію" написав ексглава Дрезденського оперного балу Ханс-Іоахім Фрей, а 60-річний Юрген Хельфріхт виступив співавтором. Передмову до книги написав російський політик та колишній помічник путіна Володимир Мединський. Він заявив, що серед іноземців нібито поширені "неправдиві та поверхові" уявлення про росію, які поширюються з метою пропаганди. Книга мала нібито розповісти про росію з позитивного боку.

У 2021 році книгу переклали російською мовою і в ній з’явилася передмова від диктатора володимира путіна.

"Вітчизняному читачеві надається можливість подивитись очима німецького громадського діяча на сучасне життя, на цінності та устремління російського народу. Відчути, наскільки штучні, нав’язані стереотипи та пропагандистські кліше далекі від реального сприйняття людей, які відвідали росію і прагнуть об'єктивно оцінити її проблеми та її досягнення", — пише російський президент.

У журналі BILD зазначили, що Юрген Хельфріхт не повідомив керівництво редакції про те, що став співавтором книги про росію. Щобільше, навіть якби він повідомив про це заздалегідь, то не отримав би дозволу, оскільки "подібному світогляду немає місця у BILD".

Юрген Хельфріхт – німецький публіцист, історик медицини та астрономії. Кваліфікований журналіст та дослідник з докторським ступенем. З 1987 року він написав понад 60 книг, у тому числі біографії, роботи з холістичної та академічної медицини, історії архітектури, астрономії, культури, церкви та економіки.

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