Дали 12 років колонії: у росії влаштували судилище над українським військовим

Українця затримали під час окупації Херсону

У четвер, 30 листопада, у росії українського військовослужбовця Павла Запорожця засудили до 12 років колонії. Йому інкримінували статтю "міжнародний тероризм".

Про це повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС. Зазначається, що прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії.

Російське слідство звинуватило його у замаху на вчинення теракту в Херсоні під час акції "Безсмертний полк" 9 травня 2022 року, коли місто знаходилося в окупації. Запорожець на суді заявив, що планував підірвати російський військовий патруль рано-вранці, тому через комендантську годину мирні жителі не мали б постраждати.

Запорожець вимагав, щоб його визнали військовополоненим і поводилися з ним в рамках 3-ї Женевської конвенції. Він має намір оскаржити вирок.

Український військовий розповів, що він намагався встановити розтяжку із двома гранатами. У цей момент його затримали та відвезли до будівлі Херсонської адміністрації, де його били та катували. Після цього Запорожця на три місяці помістили до херсонського ізолятора. Там його теж били та катували струмом.

Потім під погрозами побиття змусили підписати протокол, який не дозволили прочитати. Після цього його перевезли до анексованого Криму.

Нагадаємо, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росія навмисно призупинила обміни військовополоненими. Влада кремля намагається створити враження, що українська сторона не працює над цим питанням.