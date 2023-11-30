Дали 12 лет колонии: в россии устроили судилище над украинским военным

Украинца задержали во время оккупации Херсона

В четверг, 30 ноября, в россии украинского военнослужащего Павла Запорожца приговорили к 12 годам колонии. Ему инкриминировали статью "международный терроризм".

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС. Отмечается, что прокурор потребовал назначить ему 13 лет колонии.

Российское следствие обвинило его в покушении на совершение теракта в Херсоне во время акции "Бессмертный полк" 9 мая 2022 года, когда город находился в оккупации. Запорожец на суде заявил, что планировал взорвать российский военный патруль рано утром, поэтому из-за комендантского часа мирные жители не должны были пострадать.

Запорожец требовал, чтобы его признали военнопленным и обращались с ним в рамках 3-й Женевской конвенции. Он намерен обжаловать приговор.

Украинский военный рассказал, что пытался установить растяжку с двумя гранатами. В этот момент его задержали и отвезли в здание Херсонской администрации, где его избивали и пытали. После этого Запорожца на три месяца поместили в Херсонский изолятор. Там его тоже избивали и пытали током.

Затем под угрозами избиения заставили подписать протокол, который не разрешили прочесть. После этого его перевезли в аннексированный Крым.

Напомним, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что россия намеренно приостановила обмены военнопленными. Власти кремля пытаются создать впечатление, что украинская сторона не работает над этим вопросом.