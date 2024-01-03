90% добычи алмазов: в ЕС наложили санкции на крупнейшую компанию РФ и ее гендиректора

ПАО "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире

Совет ЕС в среду, 3 января, внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта компанию "Алроса" и ее генерального директора. Речь идет о Павле Мариничеве.

Данное решение расширяет 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. Такая информация содержится в сообщении на официальном сайте Совета.

На фото Павел Мариничев

ПАО "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире. Оно принадлежит российскому государству и на него приходится более 90% всей российской добычи алмазов.

В Совете ЕС отметили, что компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.

Напомним, что запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.

В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий сейчас применяются почти к 1 950 физическим и юридическим лицам.

Ранее "Телеграф" писал, что на Западе придумали, как будут передавать замороженные российские активы.