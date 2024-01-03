90% видобутку алмазів: у ЄС наклали санкції на найбільшу компанію РФ та її гендиректора

ПАТ "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією у світі

Рада ЄС у середу, 3 січня, внесла до списку санкцій російського алмазодобувного гіганта компанію "Алроса" та її генерального директора. Йдеться про Павла Мариничева.

Це рішення розширює 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС. Така інформація міститься у повідомленні на офіційному сайті Ради.

На фото Павло Мариничев

ПАТ "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією у світі. Воно належить російській державі і на неї припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів.

У Раді ЄС зазначили, що компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні прибутки уряду Російської Федерації.

Нагадаємо, що заборона на російські алмази є частиною зусиль G7, що має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій зараз застосовуються майже до 1950 фізичних та юридичних осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що на Заході придумали, як передаватимуть заморожені російські активи.