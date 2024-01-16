"Антикитайский" экс-премьер Британии попала в скандал: хотела продать военную технику Пекину

Политик была известной за свою "антикитайскую" позицию

Бывшая премьер Великобритании Лиз Трасс, которая занимала этот пост около двух месяцев после отставки Бориса Джонсона, настаивала на ускорении сделок по продаже Китаю военного оборудования.

Как сообщает Politico, журналистам попало в руки ее тайное письмо министру бизнеса и торговли Кеми Бейндоку, в котором содержится просьба об ускорении поставок. При этом, примечательно то, что она сама называла себя "самым известным ястребом в отношении Китая на скамье консерваторов"

Издание отмечает, что соответствующее письмо датировано 15 августом 2023 года, то есть уже после того, как она покинула пост премьера и вернулась к депутатской деятельности.

Речь идет о поставках оборудования для разминирования компании Richmond Defense Systems, которое, как считают эксперты, могло бы применяться в случае китайского вторжения на Тайвань. Власти Британии эту сделку заблокировали.

В статье отмечается, что Трасс попросила министра ускорить процесс получения лицензии производителя, а также отметила, что запрет на продажи военной техники Китаю привело бы к миллионным потерям для компании.

В офисе политика же говорят, что она таким образом "выполняла свою работу, как депутат от Юго-Западного Норфолка". Эксперты же отмечают, что депутаты не обязаны выполнять все запросы избирателей и что такое решение могло поставить под удар национальные интересы Тайваня и Великобритании.

Стоит отметить, что Трасс во время работы в правительстве позиционировала себя как жесткий оппонент Китаю, который она даже открыто называла угрозой для безопасности ее страны. После отставки она призывала преемника Риши Сунака поставить больше оружия Тайваню, чтобы тот мог защититься от китайской агрессии.

Как сообщалось ранее, Трасс занимала пост премьера с 6 сентября до 25 октября 2022 года. Она пришла на смену Борису Джонсону, который угодил в громкий скандал с вечеринками во время "ковидного" карантина.

Трасс пообещала снизить налоги, но после прихода ко власти резко отказалась от своего обещания, что ввело страну в очередной политический кризис. В конечном итоге почти два месяца спустя она тоже ушла в отставку.