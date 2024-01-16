"Антикитайський" експрем’єр Британії потрапила у скандал: хотіла продати військову техніку Пекіну

Політик була відомою за свою "антикитайську" позицію

Колишня прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс, яка обіймала цю посаду близько двох місяців після відставки Бориса Джонсона, наполягала на прискоренні операцій із продажу Китаю військового обладнання.

Як повідомляє Politico, журналістам потрапив до рук її таємний лист міністру бізнесу та торгівлі Кемі Бейндоку, в якому міститься прохання про прискорення постачання. При цьому, примітно те, що вона сама називала себе "найвідомішим яструбом щодо Китаю на лаві консерваторів"

Видання зазначає, що відповідний лист датований 15 серпня 2023 року, тобто написаний вже після того, як вона залишила посаду прем’єра та повернулася до депутатської діяльності.

Йдеться про постачання обладнання для розмінування компанії Richmond Defense Systems, яке, як вважають експерти, могло б застосовуватись у разі китайського вторгнення на Тайвань. Влада Британії цю угоду заблокувала.

У статті наголошується, що Трас попросила міністра прискорити процес отримання ліцензії виробника, а також зазначила, що заборона на продаж військової техніки Китаю призвела б до мільйонних втрат для компанії.

В офісі політика ж кажуть, що вона таким чином "виконувала свою роботу як депутата від Південно-Західного Норфолка". Експерти ж зазначають, що депутати не зобов’язані виконувати всі запити виборців, і що таке рішення могло поставити під удар національні інтереси Тайваню та Великобританії.

Варто зазначити, що Трас під час роботи в уряді позиціонувала себе як жорсткий опонент Китаю, який вона навіть відкрито називала загрозою безпеці її країни. Після відставки вона закликала наступника Ріші Сунака поставити більше зброї Тайваню, щоби той міг захиститися від китайської агресії.

Як повідомлялося раніше, Трас обіймала посаду прем’єра з 6 вересня до 25 жовтня 2022 року. Вона прийшла на зміну Борису Джонсону, який потрапив у гучний скандал із вечірками під час "ковідного" карантину.

Трас пообіцяла знизити податки, але після приходу до влади різко відмовилася від своєї обіцянки, що ввело країну до чергової політичної кризи. Зрештою майже через два місяці вона теж пішла у відставку.