Отложенная война: какой путь выбрал Тайвань и решится ли Китай на открытое вторжение?

Си Цзиньпин имеет целью к столетней годовщине КНР вернуть Тайвань любым способом

В субботу, 13 января, прошли президентские и парламентские выборы на территории Республики Китай (РК) — жители острова Тайвань демократическим путем избирали новую власть. Полностью прогнозируемую победу одержал кандидат от провластной Демократической прогрессивной партии Лай Цинде. Новоизбранный президент РК известен своими антикитайскими взглядами и в свое время активно выступал за провозглашение независимости Тайваня.

В Пекине предсказуемо отрицательно отреагировали на результаты выборов, повторив мантру "о неотвратимом воссоединении острова с материком". КНР и ее лидер Си Цзиньпин ставят своей целью вернуть Тайвань любым путем для завершения "великого возрождения китайской нации" к 2049 году (столетней годовщине образования Китайской Народной Республики). Победа Лай Циндэ еще больше ограничивает материковый Китай от мирного объединения, но решится ли в ближайшее время Пекин на силовой вариант?

Выборы на фоне внешней угрозы

Последние несколько лет ситуация в Тайваньском проливе значительно обострилась. Пекин на постоянной основе оказывал давление в военной, дипломатической и информационной плоскости против Республики Китай. Связано это с тремя факторами. Первый – это ухудшение американо-китайских отношений, что усугубилось торговой войной. Следующий фактор заключается в приходе к власти на Тайване либеральной Демократической прогрессивной партии (ДПП), позиционирующей себя антикитайской и прозападной силой. Лидеры политсилы, такие как действующая президент Цай Инвэнь или новоизбранный Лай Циндэ, известны своим положительным отношением к идее провозглашения независимости Тайваня.

И последний фактор связан с личными амбициями лидера КНР Си Цзиньпина. Он, пойдя на беспрецедентный третий срок на пост руководителя КПК и страны, ищет способы оправдать свое пребывание у власти и сохранить авторитет в Компартии большими достижениями во внутренней и внешней политике. Миссия по возвращению Тайваня в КНР занимает одну из главных стратегических целей действующего хозяина Чжуннаньхая (резиденция высшего руководства Компартии Китая).

В период предвыборной кампании на Тайване Китай подключил все возможные ресурсы для влияния на избирателей. Главная цель Пекина заключалась в недопущении победы ДПП на выборах. Компании по дезинформации, дискредитации власти и электорального процесса, торгового давления, шпионажа, военных провокаций в Тайваньском проливе стали основными инструментами КНР в подрыве президентских и парламентских выборов в Республике Китай. КПК даже неофициально и косвенно поддерживали оппозиционные партии Гоминьдан и Народную партию Тайваня.

Последние несколько лет ситуация в Тайваньском проливе значительно обострилась

При посредничестве прокитайского экс-президента РК Ма Инцзю (первый и единственный президент, лично встречавшийся с Си Цзиньпином) два кандидата от оппозиции Хоу Юи и Ко Вэнь Чжэ вели переговоры об объединении сил, что могло изменить ход выборов. Однако внутренние склоки и конфликты сорвали переговоры, гарантировав таким образом относительно уверенную победу кандидата от ДПП. Хотя Гоминьдан и считается прокитайской политсилой, но представители "голубых" прямо не выступают за присоединение к КНР, скорее, за возобновление политических переговоров и возвращение к Консенсусу 1992 года. С точки зрения КНР, такой вариант — приемлемое начало мирного процесса воссоединения Тайваня с материком.

Интересно, что в свои агитационные кампании Гоминьдан активно использовал лозунги "Голосуйте за нас – мы за мир", "ДПП – партия войны". По сути, Гоминьдан является тайваньским аналогом ОПЗЖ. Позиционируя себя "партией мира", они получали голоса среднего класса в основном из сельской местности и прибрежных к материку островов, ведущих торговлю с КНР. Не в последнюю очередь этот фактор позволил "голубым" получить больше всего мест в Законодательном Юане (парламент РК). Это усложнит правление новоизбранного президента Лай Циндэ. Результаты выборов продемонстрировали также подтверждение тенденции "тайванизации" населения полупризнанного государства, то есть все большее отделение собственной самоидентификации от китайской. Это не может не смущать Пекин с его риторикой об "одном народе по обе стороны пролива".

Война близко?

Победа Лай Циндэ сохранит существующую ситуацию вокруг Тайваня на следующие 4 года, что означает малую вероятность китайского вторжения на остров. Одним из факторов сдерживания Пекина является поддержка РК со стороны США. Вашингтон увеличивает поставку военно-технического оборудования вооруженным силам Тайваня и направляет собственных военных советников. Долговременные отношения между Вашингтоном и Тайбэем имеют не только идеологический подтекст и подтекст безопасности: РК является важным узлом цепей поставок полупроводников – критически ценной технологии, от которой зависит современная глобальная цифровая экономика. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) поставляет миру около 60% этой продукции (для сравнения: США – всего 12%) и примерно 90% передовых процессоров.

Американские исследователи из USAWC даже предлагали уничтожить производство чипов на Тайване в случае вторжения китайской армии на остров. В своей работе авторы утверждают, что традиционные стратегии сдерживания Пекина от силовых акций, таких как присутствие в Тайване американских военных кораблей, могут оказаться недостаточными. Тактика выжженной земли может стать не только эффективным экономическим инструментом, но и даже альтернативой войне крупных держав. Все это демонстрирует высокую приоритетность сохранения статус-кво относительно Тайваня для Вашингтона.

Главным фактором сдерживания КНР от проведения операции по захвату Тайваня является неготовность Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК). Последние чистки в рядах ракетных войск и тайное исчезновение экс-министра обороны Ли Шанфу говорит о проблемах коррупции среди высшего командования армии, что бьет по эффективности войск. НОАК не имеет опыта введения боевых действий, тем более в проведении десантной операции. Не хватает амфибийных транспортов для переброски войск и отладки логистики, которая будет важна в случае вторжения на остров Тайвань. Кроме этого, не исключаем экономическую цену такой авантюры для Китая. Западные санкции сильно ударят по китайской экономике, что может подорвать авторитет КПК у населения.

Хотя широкой эскалации в Тайваньском проливе в ближайшее время не предвидится, угроза силового варианта при современных условиях остается почти неотвратимой, вопрос только во времени. Несмотря на проблемы в армии, КНР активно готовится к вторжению, имитируя десантные операции, строя мощный флот и развивая ракетные войска. В экономике Пекин проводит политику "двойной циркуляции", призванную обеспечить в будущем иммунитет от западных санкций и обезопасить собственные торговые пути от влияния внешних сил. Си Цзиньпин недавно приказал военным до 2027 года подготовить войска для проведения силовой операции против Тайваня, что подтверждает неуверенность Пекина в успешном результате такой авантюры в данный момент времени. В 2024 году война в Тайваньском проливе маловероятна (если не будет триггерных моментов, как, например, провозглашение независимости Тайваня), однако усилятся провокации КНР и операции в "серой зоне".

Окно возможностей для Си Цзиньпина

В Украине впервые так внимательно следили за выборами на Тайване — одном из самых крупных и недооцененных наших союзников в Азии. За событиями в российско-украинской войне внимательно наблюдают в Тайбэе, изучая наш опыт противостояния гораздо более сильному врагу. В Пекине тоже внимательно изучают уроки российско-украинской войны и частично вовлечены в помощь РФ.

Гипотетическая победа России в войне против Украины станет триггером для Китая в вопросе атаки на Тайвань. Причина заключается в ослаблении позиций США и потере доверия к гарантиям безопасности Вашингтона, которые имеет и РК.

Такое развитие событий откроет окно возможностей для Си Цзиньпина, потому что нет уверенности в американском вмешательстве в случае войны в Тайваньском проливе. Отсюда и заключается такая заинтересованность Тайбэя в недопущении поражения Украины. Жаль, что на Капитолийском холме в Вашингтоне не все это понимают.