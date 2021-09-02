В России больше нет Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным

ФБК Навального ликвидировали еще 31 августа

Российский "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, и 9 июня запрещенный в московском суде как экстремистская организация, признали "иностранным агентом". В результате фонд прекратил свое существование как юридическое лицо.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы.

По данным реестра, ФБК ликвидировали еще 31 августа.

Как заявил бывший директор фонда Иван Жданов, после закрытия организации он в письме обратился к министру юстиции Константину Чуйченко и попросил исключить фонд из реестра некоммерческих организаций, являющихся "инагентом".

Известно, что Навальный основал ФБК еще в 2011 году — тогда организация позиционировала себя как некоммерческий фонд, главным заданием которого являются антикоррупционные расследования.

Позже ФБК на закрытом заседании Мосгорсуда признали экстремистской организацией и президент России Владимир Путин подписал против нее закон.

В скором времени законопроект внесли в Госдуму. В СМИ эту инициативу стали называть "законом против ФБК".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 июля власти России заблокировали сайт оппозиционера Алексея Навального.

Также 25 августа Навальный впервые рассказал о своем пребывании в колонии, где ему придется провести три года, и назвал свое заключение "американскими горками". По словам оппозиционера, он боится, что его могут убить в российской тюрьме.