У Росії більше немає Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним

ФБК Навального ліквідували 31 серпня

Російський "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), заснований опозиціонером Олексієм Навальним, і 9 червня заборонений в московському суді як екстремістська організація, визнали "іноземним агентом". У результаті фонд припинив своє існування як юридична особа.

Про це в середу, 1 вересня, повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на Єдиний державний реєстр юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби.

За даними реєстру, ФБК ліквідували ще 31 серпня.

Як заявив колишній директор фонду Іван Жданов, після закриття організації він в листі звернувся до міністра юстиції Костянтина Чуйченка і попросив виключити фонд з реєстру некомерційних організацій, що є "інагентом".

Відомо, що Навальний заснував ФБК ще у 2011 році — тоді організація позиціювала себе як некомерційний фонд, головним завданням якого є антикорупційні розслідування.

Пізніше ФБК на закритому засіданні Московського міського суду визнали екстремістською організацією і президент Росії Володимир Путін підписав проти неї закон.

Незабаром законопроєкт внесли до Держдуми. У ЗМІ цю ініціативу стали називати "законом проти ФБК".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 липня влада Росії заблокувала сайт опозиціонера Олексія Навального.

Також 25 серпня Навальний вперше розповів про своє перебування в колонії, де йому доведеться провести три роки, і назвав своє увʼязнення "американськими гірками". За словами опозиціонера, він боїться, що його можуть вбити у російській в’язниці.