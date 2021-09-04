Женился российский поэт Андрей Орлов

Женился писатель в Грузии

Российский 63-летний поэт Андрей Орлов (Орлуша), который отметился своими ироничными стихами о приезде в Грузию скандального журналиста Владимира Познера, вступил в брак с Еленой Соколовой.

Об этом свидетельствует пост Андрея Орлова в Facebook, опубликованный в субботу, 4 августа.

Орлуша женился

Немного ранее поэт показал в сети свое стихотворение, в котором он прямо заявил, что женился.

Стих Орлуши о женитьбе

Избранница Орлуши Елена Соколова также сообщила на своей странице об отношениях с поэтом и сменила статус в Facebook, написав, что находится сейчас в браке с Андреем Орловым.

Исходя из последней публикации поэта, брак заключили в Грузии, где сейчас и пребывает пара. Судя по локации, молодожены отдыхают в отеле "Simple Pleasures Shekvetili Hotel" в грузинском городе Озургети.

Писатель и об этом написал стих, в котором снова упомянул о Соколовой: "Я кокетничал с женою. Со своею, между прочим!"

Об Орлуше известно, что все его стихи выделяются саркастичностью и смелым посылом. Автор часто употребляет в своих поэзиях нецензурную лексику и пишет откровенно.

Напоминаем, что 31 мая 2021 года российский журналист Владимир Познер решил отметить во время карантина свое 87-летие в Тбилиси, но 1 апреля должен был покинуть страну из-за скандальных высказываний о территориальной целостности Грузии. После этого Орлуша написал саркастические стихи о случившемся, чем повеселил читателей. И это не единственный пример смелых работ писателя.

В сети эго называют "невероятным коктейлем из жестокого цинизма, детской беззащитности и весёлой мудрости".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский рэпер Моргенштерн держал в тайне все, что связано с его свадьбой с Диларой Зинатуллиной, но 1 сентября стало известно, что пара поженилась.

Также напоминаем, что украинский боксер Александр Хижняк, завоевавший на Олимпийских играх в Токио "серебро", 2 сентября вступил в брак.