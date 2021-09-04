Одружився російський поет Андрій Орлов

Одружився письменник у Грузії

Російський 63-річний поет Андрій Орлов (Орлуша), який відзначився своїми іронічними віршами про приїзд до Грузії скандального журналіста Володимира Познера, одружився з Оленою Соколовою.

Про це свідчить пост Андрія Орлова в Facebook, опублікований у суботу, 4 серпня.

Орлуша одружився

Трохи раніше поет показав у мережі свій вірш, у якому він прямо заявив, що одружився.

Вірш Орлуші про одруження

Обраниця Орлуші Олена Соколова також повідомила на своїй сторінці про відносини з поетом і змінила статус у Facebook, написавши, що знаходиться зараз в шлюбі з Андрієм Орловим.

Виходячи з останньої публікації поета, одружились вони у Грузії, де зараз і перебуває пара. Судячи з локації, молодята відпочивають в готелі "Simple Pleasures Shekvetili Hotel" в грузинському місті Озургеті.

Письменник і про це написав вірш, в якому знову згадав про Соколову: "Я кокетував з дружиною. Зі своєю, між іншим!"

Про Орлушу відомо, що всі його вірші виділяються саркастичним і сміливим змістом. Автор часто вживає у своїх поезіях нецензурну лексику і пише відверто.

Нагадуємо, що 31 травня 2021 року російський журналіст Володимир Познер вирішив відзначити під час карантину своє 87-річчя в Тбілісі, але 1 квітня мусив покинути країну через скандальні висловлювання про територіальну цілісність Грузії. Після цього Орлуша написав саркастичні вірші про те, що трапилося, чим повеселив читачів. І це не єдиний приклад сміливих робіт письменника.

У мережі його називають "неймовірним коктейлем з жорстокого цинізму, дитячої беззахисності і веселої мудрості".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський репер Моргенштерн тримав у таємниці все, що пов’язано з його весіллям з Діларою Зінатулліною, але 1 вересня стало відомо, що пара одружилася.

Також нагадуємо, що український боксер Олександр Хижняк, який завоював на Олімпійських іграх в Токіо "срібло", 2 вересня одружився.