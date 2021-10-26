Укр

Путин запретил выходить на улицу людям старше 60: что известно

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вакцинация
Вакцинация

Россия ужесточает меры по предотвращению распространения COVID-19.

Правительство России после совещания с президентом страны Владимиром Путиным приняло решение отправить на самоизоляцию всех невакцинированных граждан в возрасте 60 лет и старше. На такие меры российские власти идут из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом идет речь в перечне поручений, обнародованных на сайте Кремля.

В документе указано, что подобная рекомендация направлена высшим должностным лицам всех субъектов России.

Помимо самоизоляции невакцинированных граждан старше 60 лет, работодателям было поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы эту категорию людей, а также лиц, имеющих хронические заболевания, на следующие 4 недели с целью их вакцинации и формирования иммунитета.

Работникам, которые пойдут получать прививку рекомендовали предоставить два выходных с сохранением заработной платы.

Кроме того, в документе идет речь о том, чтобы запретить посещать определенные предприятия без документов, свидетельствующих о получении прививок от коронавируса, перенесенной болезни или негативных тестов на COVID-19.

Как сообщалось ранее, недавно в Британии был обнаружен новый штамм коронавируса "Дельта+", пока не понятно насколько он может изменить глобальную картину пандемии, однако предполагается, что он более заразный и более устойчив к вакцинам.

Единичные случаи инфицирования этим штаммом уже были зарегистрированы и в России. До Украины он пока не добрался.

Теги:
#Россия #Коронавирус #Covid-19
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