Храмы больше не в тренде: в России блогерша вызвала волну хейта за откровенное видео возле мечети

Девушка вызвала резкую реакцию сети даже не обнажаясь.

В России продолжается волна скандалов вокруг блогерш, которые решили показать свои прелести возле религиозных достопримечательностей и очевидно, что многие уже намерено идут на подобное, чтобы вызвать интерес общественности к собственной персоне. Наверное история Лолы Банни, показавшей грудь возле храма на Красной площади, никого ничему не научила, а потому присоединиться к тренду решила и тиктокерша Дарья Пепеляева.

Впрочем, девушка видимо решила, что фотографироваться на фоне православных храмов уже заезженная тема, а потому записала короткий ролик на фоне мечети Кул-Шариф в Казани. Видео было залито в ее профиль в Tik-Tok, но затем было удалено. Впрочем, у нее остались еще пара видео, снятых там же.

Несмотря на то, что девушка осталась одетой, контекст видео все равно оскорбил мусульман города, из-за чего некоторые из комментаторов в ее профиле пригрозили обратиться в полицию.

Как сообщалось ранее, недавно блогера Руслана Бобиева отправили в колонию на 10 месяцев за провокационную фотосессию с его подругой Анастасией Чистовой у храма на Красной площади.

А после этого на том же месте попалась модель Рита Фокс, которая оголила ягодицы на камеру.

По стопам своих московских коллег пошли и модель из Санкт-Петербурга Ирина Волкова, которая тоже показала ягодицы но на этот раз у Исаакиевского собора.