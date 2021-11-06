Храми більше не в тренді: у Росії блогерка викликала хвилю хейту за відверте відео біля мечеті

Дівчина викликала різку реакцію мережі навіть не оголюючись.

У Росії триває хвиля скандалів навколо блогерок, які вирішили показати свої принади біля релігійних пам’яток і очевидно, що багато хто вже має намір іти на подібне, щоб викликати інтерес громадськості до власної персони. Напевно, історія Лоли Банні, яка показала груди біля храму на Червоній площі, нікого нічому не навчила, а тому приєднатися до тренду вирішила і тіктокерка Дар’я Пепеляєва.

Втім, дівчина, мабуть, вирішила, що фотографуватися на тлі православних храмів вже заїжджена тема, а тому записала короткий ролик на тлі мечеті Кул-Шаріф у Казані. Відео було залито в її профіль Tik-Tok, але потім було видалено. Втім, у неї залишилися ще кілька відео, знятих там же.

Попри те, що дівчина залишилася одягненою, контекст відео все одно образив мусульман міста, через що деякі з коментаторів у її профілі погрожували звернутися до поліції.

Як повідомлялося раніше, нещодавно блогера Руслана Бобієва відправили до колонії на 10 місяців за провокаційну фотосесію з його подругою Анастасією Чистовою біля храму на Червоній площі.

А після цього на тому ж місці потрапила модель Ріта Фокс, яка оголила сідниці на камеру.

Стопами своїх московських колег пішла і модель з Санкт-Петербурга Ірина Волкова, яка теж показала сідниці, але цього разу біля Ісаакіївського собору.