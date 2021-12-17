"Отношений нет": Кремль заявил о полном прекращении партнерства с Украиной

В Кремле рассказали, почему боятся вступления Украины в Североатлантический альянс.

Сближение Украины в НАТО для России является очень плохим явлением, однако там не скрывают, что в настоящее время наша страна "потеряна" в качества союзника или торгового партнера.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Он заявил, что в настоящее время двусторонних отношений между странами как таковых нет, а в Украине проводится "обрубание концов" на всех уровнях. В связи с этим он заявил, что Украина "на данном этапе" полностью потеряна для России.

Вместе с тем Песков заявил, что в России видят угрозу в стремлении Киева вступить в НАТО. Это по мнению Кремля приведет к тому, что военная инфраструктура Альянса пододвинется к границам РФ.

"Это очень плохо для нас", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Россия накануне передала США и НАТО два проекта договоренностей о "гарантиях безопасности". В документах Западу выдвигаются крайне жесткие требования, вроде запрета на учения Украины и НАТО, вывода войск из стран Балтии, разоружение Польши и другое.

Ними также предусмотрен запрет на вступление Украины и "других стран" в Альянс.

В НАТО же на фоне наращивания численности российских войск на границе Украины предложили "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

По оценкам западной и украинской разведки, сейчас на границе расположены около 94 тысяч российских военных, но вскоре их численность может достичь 175 тысяч.