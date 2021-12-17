"Відносин немає": Кремль заявив про повне припинення партнерства з Україною

У Кремлі розповіли, чому бояться вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Зближення України в НАТО для Росії є дуже поганим явищем, проте там не приховують, що зараз наша країна "втрачена" як союзник або торговий партнер.

Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю RTVI.

Він заявив, що зараз двосторонніх відносин між країнами як таких немає, а в Україні проводиться "обрубання кінців" на всіх рівнях. У зв’язку з цим він заявив, що Україна "на даному етапі" повністю втрачена для Росії.

Водночас Пєсков заявив, що у Росії бачать загрозу у прагненні Києва вступити до НАТО. Це на думку Кремля призведе до того, що військова інфраструктура Альянсу посунеться до кордонів РФ.

"Це дуже погано для нас", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Росія напередодні передала США та НАТО два проекти домовленостей про "гарантії безпеки". У документах Заходу висуваються вкрай жорсткі вимоги, на кшталт заборони на навчання України та НАТО, виведення військ із країн Балтії, роззброєння Польщі та інше.

Ними також передбачена заборона вступу України та "інших країн" до Альянсу.

А в НАТО на тлі нарощування чисельності російських військ на кордоні України запропонували "сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

За оцінками західної та української розвідки, зараз на кордоні розташовано близько 94 тисяч російських військових, але незабаром їх кількість може досягти 175 тисяч.