Могут развиться тромбозы и инфаркты: последние новости о состоянии Жириновского
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Российский политик и до болезни был не совсем здоров.
Состояние инфицированного коронавирусом главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, хоть ему все еще иногда дают кислородную маску.
Об этом сообщают росСМИ.
Сообщается, что температура и уровень кислорода в крови пришли в норму, но кислород ему продолжают давать. Врачи московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), где лечится Жириновский, также проводят консультации с врачами из других медучреждений по поводу его лечения.
Стоит отметить, что в ЦКБ проходит лечение и другой российский политик — глава компартии РФ Геннадий Зюганов. Однако он рассказал, что встретиться с Жириновским ему так и не удалось, поскольку его туда не пустили врачи.
Зюганов также добавил, что глава ЛДПР "запустил" свое здоровье.
Как сообщает Lenta, врач-иммунолог Николай Крючков не исключил, что Жириновскому придется пройти долгую реабилитацию после болезни.
Он отметил, что Жириновский и до "ковида" не был "особенно здоровым", поскольку у него ранее был подтвержден сахарный диабет, который мог стать причиной ожирения и развития сердечно-сосудистых патологий.
По мнению Крючкова, эти отягощающие факторы могут с высокой долей вероятности привести к длительному постковидному синдрому.
Он напомнил, что даже у переболевших легкой формой COVID-19 чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, не говоря уже о тех, кто перенес тяжелую форму болезни.
"У них развиваются инсульты, тромбозы, инфаркты, аритмии, ишемические болезни сердца", — сказал он.
Кроме того, иммунолог также указал на вероятность развития нейродегенеративных процессов, то есть гибели нервных клеток и атрофии участков спинного и головного мозга.
Как сообщалось ранее, о том, что Жириновский попал в больницу с коронавирусом стало известно 9 февраля.
На следующий день в сети появились сообщения, что из-за тяжелого течения COVID-19 он перестал узнавать родных и соратников. В ЛДПР эту информацию отрицают.
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