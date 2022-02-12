Могут развиться тромбозы и инфаркты: последние новости о состоянии Жириновского

Российский политик и до болезни был не совсем здоров.

Состояние инфицированного коронавирусом главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, хоть ему все еще иногда дают кислородную маску.

Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что температура и уровень кислорода в крови пришли в норму, но кислород ему продолжают давать. Врачи московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), где лечится Жириновский, также проводят консультации с врачами из других медучреждений по поводу его лечения.

Стоит отметить, что в ЦКБ проходит лечение и другой российский политик — глава компартии РФ Геннадий Зюганов. Однако он рассказал, что встретиться с Жириновским ему так и не удалось, поскольку его туда не пустили врачи.

Зюганов также добавил, что глава ЛДПР "запустил" свое здоровье.

Как сообщает Lenta, врач-иммунолог Николай Крючков не исключил, что Жириновскому придется пройти долгую реабилитацию после болезни.

Он отметил, что Жириновский и до "ковида" не был "особенно здоровым", поскольку у него ранее был подтвержден сахарный диабет, который мог стать причиной ожирения и развития сердечно-сосудистых патологий.

По мнению Крючкова, эти отягощающие факторы могут с высокой долей вероятности привести к длительному постковидному синдрому.

Он напомнил, что даже у переболевших легкой формой COVID-19 чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, не говоря уже о тех, кто перенес тяжелую форму болезни.

"У них развиваются инсульты, тромбозы, инфаркты, аритмии, ишемические болезни сердца", — сказал он.

Кроме того, иммунолог также указал на вероятность развития нейродегенеративных процессов, то есть гибели нервных клеток и атрофии участков спинного и головного мозга.

Как сообщалось ранее, о том, что Жириновский попал в больницу с коронавирусом стало известно 9 февраля.

На следующий день в сети появились сообщения, что из-за тяжелого течения COVID-19 он перестал узнавать родных и соратников. В ЛДПР эту информацию отрицают.