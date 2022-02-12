Можуть розвинутись тромбози та інфаркти: останні новини про стан Жириновського

Російський політик і до хвороби був не зовсім здоровим.

Стан інфікованого коронавірусом голови російської партії ЛДПР Володимира Жириновського покращився, хоч йому все ще іноді дають кисневу маску.

Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що температура та рівень кисню в крові прийшли в норму, але кисень йому продовжують давати. Лікарі московської Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ), де лікується Жириновський, також проводять консультації з лікарями з інших медзакладів щодо його лікування.

Варто зазначити, що в ЦКЛ проходить лікування й інший російський політик – голова компартії РФ Геннадій Зюганов. Проте він розповів, що зустрітися із Жириновським йому так і не вдалося, оскільки його туди не пустили лікарі.

Зюганов також додав, що глава ЛДПР "запустив" своє здоров’я.

Як повідомляє Lenta, лікар-імунолог Микола Крючков не виключив, що Жириновському доведеться пройти тривалу реабілітацію після хвороби.

Він зазначив, що Жириновський і до "ковіду" не був "особливо здоровим", оскільки у нього раніше було підтверджено цукровий діабет, який міг стати причиною ожиріння та розвитку серцево-судинних патологій.

На думку Крючкова, ці обтяжливі фактори можуть з високою ймовірністю призвести до тривалого постковідного синдрому.

Він нагадав, що навіть у хворих на легку форму COVID-19 частіше розвиваються серцево-судинні захворювання, не кажучи вже про тих, хто переніс важку форму хвороби.

"У них розвиваються інсульти, тромбози, інфаркти, аритмії, ішемічні хвороби серця", — сказав він.

Крім того, імунолог також вказав на ймовірність розвитку нейродегенеративних процесів, тобто загибелі нервових клітин та атрофії ділянок спинного та головного мозку.

Як повідомлялося раніше, про те, що Жириновський потрапив до лікарні з коронавірусом, стало відомо 9 лютого.

Наступного дня в мережі з’явилися повідомлення, що через тяжку течію COVID-19 він перестав впізнавати рідних та соратників. У ЛДПР цю інформацію заперечують.