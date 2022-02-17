В России пошли против Путина с его угрозами Украине: видео

Вопросы вызвали военные траты.

Тема вероятного вторжения России в Украину волнует не только жителей нашей страны и западных партнеров. Россияне также реагируют на заявления руководителей своей страны, и не только одобрительно.

В ТикТоке набирает популярность видео экс-правоохранителя из России майора Руслана Агибалова из Курска (kurskiy_mayor_agibalov). Он оценил в нем приоритеты Российской Федерации:

"На переброску войск к границам с Украиной, Россия потратила около 800 млрд рублей, в то же время в России от 3 до 5 тысяч детей, больных СМА. Если представить, что их максимальное количество — 5 тысяч, то 600 млрд хватило бы, чтобы вылечить всех этих детей от этого страшного заболевания", — говорит он.

Агибалов предложил приверженцам мнения, что он не понимает и "это политика", объяснить родителям больных детей, что из-за этого их малыши продолжат болеть и умрут. Также он ответил на несколько комментариев, порекомендовав людям меньше смотреть телевизор и спросил в своем ли они уме считать, что Украина готова напасть на РФ.

Опасения по поводу Украины не раз звучали из уст высших эшелонов власти в России — президент Владимир Путин на пресс-конференции утверждал, что Россия должна "жить с оглядкой" и заниматься безопасностью, не дожидаясь пока "долбанут".

Автор видео: Руслан Агибалов был уволен со службы в январе 2021 года, когда записал ролик в поддержку Алексея Навального. Он служил в Северо-западном отделе полиции УМВД РФ.

Что такое СМА: спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание при котором ослабевают мышцы. Люди не могут глотать, дышать, а при выявлении СМА у детей они либо остаются инвалидами, либо умирают в раннем возрасте.

Ранее "Телеграф" писал про маленькую украинку, которой не успели собрать деньги на дорогой препарат от СМА, стоимостью больше 2 млн долларов США.