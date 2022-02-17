У Росії пішли проти Путіна з його загрозами Україні: відео

Запитання викликали військові витрати.

Тема ймовірного вторгнення Росії в Україну хвилює не лише мешканців нашої країни та західних партнерів. Росіяни також реагують на заяви керівників своєї країни, і не лише схвально.

У ТікТоці набирає популярності відео експравоохоронця з Росії майора Руслана Агібалова з Курська (kurskiy_mayor_agibalov). Він оцінив у ньому пріоритети Російської Федерації:

"На перекидання військ до кордонів з Україною, Росія витратила близько 800 млрд рублів, водночас у Росії від 3 до 5 тисяч дітей, хворих на СМА. Якщо уявити, що їх максимальна кількість — 5 тисяч, то 600 млрд вистачило б, щоб вилікувати всіх цих дітей від цього страшного захворювання ”, — каже він.

Агібалов запропонував прихильникам думки, що він не розуміє і "це політика", пояснити батькам хворих дітей, що через це їхні малюки продовжать хворіти та помруть. Також він відповів на кілька коментарів, порекомендувавши людям менше дивитися телевізор і запитав чи вони у своєму розумі вважати, що Україна готова напасти на РФ.

Побоювання з приводу України неодноразово звучали з вуст вищих ешелонів влади в Росії — президент Володимир Путін на пресконференції стверджував, що Росія має "жити з оглядкою" і займатися безпекою, не чекаючи поки "довбануть".

Автор відео: Руслана Агібалова звільнили зі служби в січні 2021 року, коли він записав ролик на підтримку Олексія Навального. Чоловік служив у Північно-Західному відділі поліції УМВС РФ.

Що таке СМА: спинальна м’язова атрофія — генетичне захворювання, при якому слабшають м’язи. Люди не можуть ковтати, дихати, а при виявленні СМА у дітей вони або залишаються інвалідами, або вмирають у ранньому віці.

Раніше "Телеграф" писав про маленьку українку, якій не встигли зібрати гроші на дорогий препарат від СМА вартістю понад 2 млн доларів США.