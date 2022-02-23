"Гиперзвуковая лопата": Путин снова похвастался оружием, не имеющим аналогов в мире

Путин заявил что в России "на боевое дежурство" поставлено "оружие, которому нет равного в мире".

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с 23 февраля заявил, что Россия обладает оружием, "которому нет равного в мире".

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", — заявил Путин.

По словам президента страны-агрессора, международная обстановка складывается непросто. Среди основных угроз он назвал "расшатывание системы контроля над вооружениями" и "военную активность блока НАТО".

Отметим, что это такое заявление Путин сделал на фоне нового витка агрессии против Украины и после того, как официально признал "ЛДНР".

В сети неоднозначно восприняли такое "поздравление", напомнив Путину, что весь мир вводит санкции против России.

Другие же пошутили и сравнили российское супероружие с гиперзвуковой лопатой.

Напомним, что сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. Мировое сообщество осудило действия Кремля. Страны вводят санкции против России. Передовые западные СМИ называют Путина и Россию агрессорами и требуют наказать экономически.