Укр

"Гиперзвуковая лопата": Путин снова похвастался оружием, не имеющим аналогов в мире

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Владимир Путин Новость обновлена 23 февраля 2022, 10:08
Владимир Путин

Путин заявил что в России "на боевое дежурство" поставлено "оружие, которому нет равного в мире".

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с 23 февраля заявил, что Россия обладает оружием, "которому нет равного в мире".

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", — заявил Путин.

По словам президента страны-агрессора, международная обстановка складывается непросто. Среди основных угроз он назвал "расшатывание системы контроля над вооружениями" и "военную активность блока НАТО".

Отметим, что это такое заявление Путин сделал на фоне нового витка агрессии против Украины и после того, как официально признал "ЛДНР".

В сети неоднозначно восприняли такое "поздравление", напомнив Путину, что весь мир вводит санкции против России.

Другие же пошутили и сравнили российское супероружие с гиперзвуковой лопатой.

Напомним, что сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. Мировое сообщество осудило действия Кремля. Страны вводят санкции против России. Передовые западные СМИ называют Путина и Россию агрессорами и требуют наказать экономически.

Теги:
#Россия #Санкции #Владимир Путин #ОРДЛО
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