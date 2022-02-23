"Гіперзвукова лопата": Путін знову похвалився зброєю, яка не має аналогів у світі

Путін заявив, що в Росії "на бойове чергування" поставлено "зброю, якій немає рівного у світі".

Президент РФ Володимир Путін у своєму привітанні з 23 лютого заявив, що Росія має зброю, "якій немає рівного у світі".

Відповідне вітання опубліковано на сайті Кремля.

"На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівного у світі. Будемо і надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту", - заявив Путін.

За словами президента країни-агресора, міжнародна ситуація складається непросто. Серед основних загроз він назвав "розхитування системи контролю над озброєннями" та "військову активність блоку НАТО".

Зазначимо, що таку заяву Путін зробив на тлі нового витка агресії проти України і після того, як офіційно визнав "ЛДНР".

У мережі неоднозначно сприйняли таке "вітання", нагадавши Путіну, що весь світ запроваджує санкції проти Росії.

Інші ж пожартували і порівняли російську суперзброю з гіперзвуковою лопатою.

Нагадаємо, що відразу після заяви Путіна була хвиля обурень із боку західних країн. Світова спільнота засудила дії Кремля. Країни вводять санкції проти Росії. Передові західні ЗМІ називають Путіна та Росію агресорами та вимагають покарати економічно.