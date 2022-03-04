Сотня тысяч россиян потеряют работу из-за развязанной путиным войны против Украины

Множеству россиян вскоре придется искать себе новую работу.

Западные санкции, которые были введены против россии за ее вторжение в Украину, скоро скажутся на жизни сотен тысяч россиян. Это связано с тем, что вместе с уходом с рынка европейских и американских компаний, закроются и предприятия, которые обеспечивали им рабочие места.

Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В пример он привел закрытие филиалов Ikea, которые предоставляли россиянам 15 тысяч рабочих мест. Кроме того завод Renault-Nissan в Тольятти объявил об остановке работы из-за нехватки импортных запчастей. На нем работали 35 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, агрессия кровавого диктатора владимира путина против украинцев обеспечила его стране много экономических проблем. Например, акции самой большой кредитно-финансовой организации Сбербанка упали на все 100%.

Также падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек.

Кроме того, множество иностранных компаний уже заявили, что не будут продолжать вести дела в россии, среди них оказались и такие гиганты, как Apple и Nike