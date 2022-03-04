Сотні тисяч росіян втратять роботу через розв’язану путіним війну проти України

Багатьом росіянам незабаром доведеться шукати собі нову роботу.

Західні санкції, які були введені проти росії за її вторгнення в Україну, скоро позначаться на житті сотень тисяч росіян. Це пов’язано з тим, що разом із відходом з ринку європейських та американських компаній закриються і підприємства, які забезпечували їм робочі місця.

Про це повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

Наприклад, він навів закриття філій Ikea, які надавали росіянам 15 тисяч робочих місць. Крім того, завод Renault-Nissan в Тольятті оголосив про зупинення роботи через брак імпортних запчастин. На ньому працювало 35 тисяч людей.

Як повідомлялося раніше, агресія кривавого диктатора володимира путіна проти українців забезпечила його країні багато економічних проблем. Наприклад, акції найбільшої кредитно-фінансової організації Сбербанка впали на всі 100%.

Також падіння курсу рубля, спричинене вторгненням в Україну і санкціями, викликали масовий ажіотаж у росіян на зняття готівки — до банкоматів вишиковуються десятки людей.

Крім того, багато іноземних компаній вже заявили, що не продовжуватимуть вести справи в Росії, серед них виявилися і такі гіганти, як Apple і Nike