Путин убивает не только украинцев! – обращение российской матери

Это обращение российской женщины мы нашли на одном из форумов, который читают пользователи и из рф, и из Украины. Отметим, довольно быстро этот текст исчез, и по состоянию на 16:30 воскресенья, 6 марта на форуме его уже не было. Тем не менее, публикуем его — есть все основания полагать, что по мере продолжения войны россии против Украины таких писем российских матерей будет все больше.

Люди, помогите! Мой сыночек пропал на Украине. Мне очень страшно, но не могу молчать.

Моего сыночка звать Витенька. Виктор М. Боюсь называть фамилию, у нас в России за такое сейчас могут посадить. Служил в Кемерово, часть тоже не назову. У меня еще двое детей и муж инвалид что будет, если меня посадят в тюрьму?

Витенька последний раз позвонил мне 23 февраля вечером, сказал, что выдвигаются на задание. Командиры обещали, что оно будет быстрым, но сыночка очень боялся, плакал в трубку. Он у меня срочник, недавно его заставили подписать контракт. Но он не вояка, просто служил в армии, он спокойный, мирный, хотел поступать на програмиста, с первого разу не прошел. Боже мой…

После этого я много раз звонила Витеньке, он был не на связи. Я поняла, что его отправили воевать на Украину!!! У нас сложно узнать новости оттуда. Мой старший сын Сашенька настроил доступ, я могу читать их новости. Это ужас! Я наткнулась на такие сайты, посмотрите — https://invaders-rf.com/, https://200rf.com/. Я наткнулась на фото наших погибших ребят, много. Ужас, я плачу несколько дней!!!

Владимир Владимирович Путин! Я голосовала за Вас на всех выборах!!!!! Я Вам верила!!! Верните моего сыночка. А если он погиб, то чтоб Вы сдохли!!!! Матери России!!! Объединяйтесь, потребуйте у этого чюдовища вернуть нам сыновей!!!! 11 тысяч убитых россиян на Украине, говорят украинцы. И сколько их погибло… страшно подумать!!! Наши дети все погибнут! Остановите войну!!!

Напомним, ранее сообщалось об антивоенных митингах в россии, которые жестко разгоняются силовиками.