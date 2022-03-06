Укр

Россияне остались без трусов: бренд Calvin Klein официально уходит с рынка рф

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Calvin Klein Новость обновлена 06 марта 2022, 21:33
Calvin Klein

Брендовые магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's в рф закрываются

Вслед за TikTok, американская PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др., одобрила решение на время уйти с рынка рф. Компания решила закрыть свои магазины и приостановить все коммерческие сделки в рф и Белоруссии с понедельника, 7 марта.

Об этом компания сообщила в своих соцсетях, включая Инстаграм.

При этом PVH Corp. будет оказывать поддержку 550 сотрудникам компании — они продолжат получать зарплату. Добавим, что PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в россии с 28 февраля.

Напомним, что Calvin Klein выпускает джинсы, парфюмерию и брендовое нижнее белье.

Благодаря международным санкциям, введенным против россии за вторжение ее армии в Украину, с рынка рф с каждым днем уходят все больше брендовых вещей, закрываются специализированные торговые магазины, с полок исчезает иностранная продукция. Сотни мировых компаний уходят с российского рынка. Так, россияне остались без Facebook и Twitter, так как власти приняли решение их заблокировать. Исчезла реклама на YouTube, благодаря которой блогеры получали дополнительный доход.

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#Россия #Магазины #Calvin Klein
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