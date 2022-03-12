Как в россии сообщают о своих потерях: Геращенко объяснил хитрость рф

Об общем количестве погибших предпочитают умалчивать

Количество погибших в Украине российских солдат продолжает увеличиваться и скрыть это в рф уже не могут. Вместо этого — сообщения о гибели оформляют "по разнарядке".

Об этом пишет советник главы МВС Антон Геращенко и приводит в пример страницы новостных сводок. География похорон широкая — Пенза, Иркутск, Башкирия, Елабуга, Краснодарский край.

Геращенко отмечает, что общее количество погибших из региона называют редко. Он считает, что "спущена разнарядка" об организации похорон и даже том, что нужно говорить, но никто не может объяснить — за что сражался погибший солдат рф.

российские власти хотят сделать похороны рутиной. Но не только солдатам посвящены новостные заметки россми после того, как их возвращают в рф. Среди офицерского состава также немалые потери. Из-за этого солдаты и их руководство деморализовано, нередки случаи дезертирства и даже массовой сдачи в плен украинским защитникам.

Как ранее писал "Телеграф" в Украине уже погибли три армейских генерала рф и один из росгвардии.