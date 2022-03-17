"Кремль переселился в собственные галлюцинации": российский журналист предрек скорый конец режиму путина

Провал путинской авантюры в Украине приведет к масштабным последствиям для россии

Режим кремлевского диктатора владимира путина болен и, возможно, что уже в скором времени придет к краху.

Таким прогнозом поделился российский журналист и бывший депутат госдумы Александр Невзоров.

"Кремль вообще перестал маскироваться и уже безо всякого стеснения переселился в свои же собственные галлюцинации", — сказал он.

Невзоров напомнил, что накануне оппозиционному политику Алексею Навальному избрали новый срок в виде 13 лет колонии строгого режима.

"Теперь уже новый срок уже не играет вообще никакой роли, несомненное поражение в позорной и шизофренической войне, обвал страны и неизбежное крушение путинизма откроют все тюремные политические двери гораздо раньше", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россия в войне против Украины потеряла уже около 14 тысяч солдат, однако тела лишь части из них смогли передать родственникам.

В самой Украине от обстрелов в основном страдают мирные жители. Так, например, в Мариуполе авиационная бомба упала на здание драмтеатра, когда там прятались около тысячи украинцев, среди которых было много женщин и детей.

При этом, возле здания специально была сделана большая надпись "Дети", которую можно было увидеть даже со спутника, что свидетельствует лишь о том, что оккупанты понимали, куда сбрасывали бомбу.