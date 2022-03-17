"Кремль переселился в собственные галлюцинации": российский журналист предрек скорый конец режиму путина
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Провал путинской авантюры в Украине приведет к масштабным последствиям для россии
Режим кремлевского диктатора владимира путина болен и, возможно, что уже в скором времени придет к краху.
Таким прогнозом поделился российский журналист и бывший депутат госдумы Александр Невзоров.
"Кремль вообще перестал маскироваться и уже безо всякого стеснения переселился в свои же собственные галлюцинации", — сказал он.
Невзоров напомнил, что накануне оппозиционному политику Алексею Навальному избрали новый срок в виде 13 лет колонии строгого режима.
"Теперь уже новый срок уже не играет вообще никакой роли, несомненное поражение в позорной и шизофренической войне, обвал страны и неизбежное крушение путинизма откроют все тюремные политические двери гораздо раньше", — добавил он.
Как сообщалось ранее, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россия в войне против Украины потеряла уже около 14 тысяч солдат, однако тела лишь части из них смогли передать родственникам.
В самой Украине от обстрелов в основном страдают мирные жители. Так, например, в Мариуполе авиационная бомба упала на здание драмтеатра, когда там прятались около тысячи украинцев, среди которых было много женщин и детей.
При этом, возле здания специально была сделана большая надпись "Дети", которую можно было увидеть даже со спутника, что свидетельствует лишь о том, что оккупанты понимали, куда сбрасывали бомбу.
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