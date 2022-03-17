"Кремль переселився у власні галюцинації": російський журналіст передрік швидкий кінець режиму путіна

Провал путінської авантюри в Україні призведе до масштабних наслідків для росії

Режим кремлівського диктатора володимира путіна хворий і, можливо, що незабаром прийде до краху.

Таким прогнозом поділився російський журналіст та колишній депутат держдуми Олександр Невзоров.

"Кремль взагалі перестав маскуватися і вже без жодного сорому переселився у свої ж власні галюцинації", — сказав він.

Невзоров нагадав, що напередодні опозиційного політика Олексія Навального обрали новий термін у вигляді 13 років колонії суворого режиму.

"Тепер уже новий термін не відіграє взагалі жодної ролі, безсумнівна поразка у ганебній та шизофренічній війні, обвал країни та неминучий крах путінізму відкриють усі тюремні політичні двері набагато раніше", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росія у війні проти України втратила вже близько 14 тисяч солдатів, проте тіла лише частини з них змогли передати родичам.

В самій Україні від обстрілів переважно страждають мирні жителі. Так, наприклад, у Маріуполі авіаційна бомба впала на будівлю драмтеатру, коли там ховалося близько тисячі українців, серед яких було багато жінок та дітей.

При цьому біля будівлі спеціально було зроблено великий напис "Діти", який можна було побачити навіть із супутника, що свідчить лише про те, що окупанти розуміли, куди скидали бомбу.