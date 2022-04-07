Недельку "залижет раны" и обратно "туда": жене российского оккупанта испортили "праздник"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Недельку "залижет раны" и обратно "туда": жене российского оккупанта испортили "праздник"

Пока российские военные мародерствуют и издеваются над местным населением на временно оккупированной части Украины, жены тех, кто не был ликвидирован украинскими военными с радостью делятся тем, что их мужья возвращаются домой.

В соцсети "Твиттер" супруга одного из российских военных опубликовала твит с описанием того, что ее муж вернулся домой. Комментарии не заставили себя ждать и вынудили ее закрыть страницу и скрыть посты.

Отметим, что женщина 1986 года рождения и местом жительства указаны Сочи. До того как она закрыла свой аккаунт, пользователям удалось сделать скриншот.

Скриншот поста
Скриншот поста

В сети пользователи задались вопросом, а где старый состав, с которым ее муж пришел воевать в Украину и расписали как правильно должен читаться пост. Автора поста также пристыдили, что если она так гордится мужем и считает праздником его возвращение с захватнической войны против соседнего государства, то почему она скрывает твит.

Отметим, что благодаря алгоритмам "Твиттера" видно комментарии к оригинальному посту, которые пользователь не удалила. По ним можно судить, что в россии достаточное количество людей, поддерживающих кровавого диктатора владимира путина и начатую им войну против Украины.

пример поддерживающего комментария для убийцы украинцев
пример поддерживающего комментария для убийцы украинцев

Ранее "Телеграф" писал, что россияне тащат из Украины все вплоть до кухонной утвари и детских игрушек. Они отправляют домой вещи, украденные у убитых или эвакуировавшихся, или пытаются продать на рынках Беларуси.

Теги:
#Твиттер #Мародерство #Войска РФ
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