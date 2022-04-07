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Тиждень "залиже рани" і назад "туди": дружині російського окупанта зіпсували "свято"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Награбоване мародерами з рф Новина оновлена 07 квітня 2022, 08:37
Награбоване мародерами з рф

Користувачі соцсмереж не залишились осторонь хизування дружини окупанта

Поки російські військові мародерствують і знущаються з місцевого населення на тимчасово окупованій частині України, дружини тих, хто не був ліквідований українськими військовими, радо діляться тим, що їхні чоловіки повертаються додому.

У соцмережі "Твіттер" дружина одного з російських військових опублікувала твіт із описом того, що її чоловік повернувся додому. Коментарі не змусили на себе чекати і спонукали її закрити сторінку і приховати пости.

Зазначимо, що жінка 1986 року народження та місцем проживання вказано Сочі. Перш ніж вона закрила свій обліковий запис, користувачам вдалося зробити скріншот.

Скріншот посту
Скріншот посту

У мережі користувачі запитали, а де старий склад, з яким її чоловік прийшов воювати в Україну і розписали як правильно має читатись пост. Автора поста також присоромили, що якщо вона так пишається чоловіком і вважає святом його повернення із загарбницької війни проти сусідньої держави, то чому вона приховує твіт.

Зазначимо, що завдяки алгоритмам "Твіттера" видно коментарі до оригінального поста, які користувачка не видалила. За ними можна судити, що в рф достатньо людей, які підтримують кривавого диктатора володимира путіна і розпочату війну проти України.

приклад підтримуючого коментаря для вбивці українців
приклад підтримуючого коментаря для вбивці українців

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни тягнуть з України все аж до кухонного начиння та дитячих іграшок. Вони відправляють додому речі, вкрадені у вбитих або евакуйованих, або намагаються продати на ринках Білорусі.

Теги:
#Твіттер #Мародерство #Війська РФ
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