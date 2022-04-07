Жириновского все-таки убил путин? В сети появляется все больше свидетельств

В среду, 7 апреля, во время заседания госдумы россии вячеслав володин объявил о смерти скандального российского политика владимира жириновского. Главного пророссийского пропагандиста, ненавистника Украины и ее населения с 30-летним стажем наконец-то "остановили" осложнения, вызванные коронавирусной болезнью.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как в четверг, 7 апреля, сообщили в "Телеграмм-канале" Центра противодействия дезинформации, еще 25 марта новость о смерти лидера партии ЛДПР облетела все медиа, однако российская пропаганда решила не омрачать "успехи военной спецоперации" новостью об уходе жириновского, который всегда был вхож в "кулуары" кремля и четко знал о планах кровавого путина. Именно это и провоцировало мнение о том, что скандальный политик якобы предсказывает будущее.

Именно жириновский неоднократно заявлял в своих речах о том, что россия нападет на Украину. В первый раз он сказал об этом еще в 2008 году. Позже, в 2012-м он отметил, что Крым вернется в россию, а в 2020 году прямо сообщил, что рф планирует разделить Украину "на Галицию, Малороссию и Новороссию".

Именно из-за "длинного языка" жириновский стал опасным для кремля, поэтому и было принято решение о ликвидации человека, сделавшего 7 прививок от коронавируса.

В россии информация о смерти жириновского является одной из главных тем для обсуждения. В частности, поднимается вопрос, что политик ушел на тот свет не по собственной воле и не из-за осложнений болезни.

Так, известный в россии блоггер Владимир Соловей, якобы специализирующийся на кремлевских инсайдах, заявил, что жириновского намеренно отключили от аппаратов и систем, поддерживавших жизнедеятельность его организма по распоряжению президента путина. По его словам, ранее руководство россии планировало сделать это во время символической даты — 25 апреля, в день рождения владимира вольфовича, однако обстоятельства якобы изменились.

По мнению Соловья, путин не хотел шумных разборок распределения партийного наследия жириновского, поэтому сейчас понадобился именно шум и отвлечение внимания населения и элит от затяжных кровопролитных военных действий, отсутствия ярких и крупных побед самое главное, от огромного количества международных скандалов и инкриминированных россии военных преступлений связанных с пребыванием русских войск на территории Украины.

Читайте также: Категория Новости России "Украины быть не должно": самые скандальные заявления Жириновского Владимир Жириновский очень любил озвучивать призывы к разделу Украины и даже строил конкретные планы по ее захвату.

Он уверяет, что ужин 5 апреля президент россии владимир путин провел совещание в режиме видеоконференции с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко во время которого обсуждали дальнейшую судьбу жириновского. В процессе обсуждения состояния здоровья политика путин спросил у кириенко: "Что там под…ра старика еще держат ?" Кириенко ответил утвердительно, на что Путин добавил: "Думаю, пора отключать. Сейчас самое время."

Стоит отметить, что пока неизвестно, что действительно стало главной причиной смерти жириновского, однако, согласно предварительным сведениям, он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети крайне бурно отреагировали на смерть скандального прокремлевского политика владимира жириновского.