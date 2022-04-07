Жириновського все ж таки вбив путін? У мережі з'являється дедалі більше свідчень

У середу, 7 квітня, під час засідання держдуми росії в'ячеслав володін оголосив про смерть скандального російського політика володимира жириновського. Головного проросійського пропагандиста і ненависника України та її населення з 30-річним стажем нарешті "зупинили" ускладнення, викликані коронавірусною хворобою.

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Як у четвер, 7 квітня, повідомили у "Телеграм-каналі" Центру протидії дезінформації, ще 25 березня новина про смерть лідера партії ЛДПР облетіла всі медіа, проте російська пропаганда вирішила не затьмарювати "успіхи військової спецоперації" новиною про відхід жириновського, який завжди був вхожий у "кулуари" кремля і чітко знав про плани кривавого путіна. Саме це й провокувало думки про те, що скандальний політик нібито передбачає майбутнє.

Саме жириновський неодноразово заявляв у своїх промовах про те, що росія нападе на Україну. Вперше він сказав про це ще у 2008 році. Пізніше, у 2012-му він наголосив на тому, що Крим повернеться до росії, а у 2020 році прямо повідомив, що рф має на меті поділити Україну "на Галичину, Малоросію та Новоросію".

Саме через "довгий язик" жириновський став небезпечним для кремля, тому й було прийнято рішення про ліквідацію людини, яка зробила 7 щеплень від коронавірусу.

У росії інформація щодо смерті жириновського є також однією з головних тем для обговорення. Зокрема, підіймається питання, що політик пішов на той світ не з власної волі та й не через ускладнення хвороби.

Так, відомий у росії блогер Володимир Соловей, який спеціалізується на нібито кремлівських інсайдах заявив, що жириновського навмисно відключили від апаратів і систем, що підтримували життєдіяльність його організму за розпорядженням президента путіна. За його словами, раніше керівництво росії планувало зробити це під час символічної дати — 25 квітня, у день народження володимира вольфовича, проте обставини нібито змінилися.

На думку Солов'я, путін не хотів галасливих розбірок розподілу партійної спадщини жириновського, тож зараз знадобився саме шум та відволікання уваги населення та еліт від затяжних кровопролитних військових дій, відсутності яскравих та великих перемог найголовніше, від величезної кількості міжнародних скандалів та інкримінованих росії військових злочинів пов'язаних із перебуванням російських військ на території України.

Читайте також: Категорія Новини Росії "України бути не повинно": найскандальніші заяви Жириновського Володимир Жириновський дуже любив озвучувати заклики до поділу України і навіть будував конкретні плани щодо її захоплення.

Він запевняє, що вечері 5 квітня президент росії володимир путін провів нараду у режимі відеоконференції з першим заступником керівника адміністрації президента сергієм кирієнком під час якої обговорювали подальшу долю жириновського. У процесі обговорення стану здоров'я політика путін запитав у кірієнка: "Що там під…ра старого ще тримають?" кирієнко відповів ствердно, на що путін додав: "Думаю, час відключати. ​​Зараз саме час."

Варто відзначити, що наразі достеменно невідомо, що дійсно стало головною причиною смерті жириновського, проте, згідно з попередніми відомостями, він помер через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі вкрай бурхливо відреагували на смерть скандального прокремлівського політика володимира жириновського.